Wettbewerbsrecht: EU einigt sich auf Einschränkungen bei ausländischen Firmenübernahmen

Die EU–Staaten und -Parlamentarier haben sich am Donnerstag auf Einschränkungen für Übernahmen europäischer Firmen durch ausländische Unternehmen geeinigt. Bei größeren Beteiligungen und Übernahmen von Firmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 500 Millionen Euro soll es bei potenziellen Wettbewerbsverzerrungen Überprüfungen geben und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen. Betroffen sind ausländische Unternehmen, die mehr als 50 Millionen Euro an Subventionen erhalten. Die Einigung sieht auch ein Verbot einer Teilnahme entsprechender Konzerne an öffentlichen Ausschreibungen mit einem Wert von mehr als 250 Millionen Euro vor.