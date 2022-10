Wichtigste Auszeichnung für Ökonomen Der Nobelpreis für Ben Bernanke – echt jetzt?

Auch die Vergabe des Nobelpreises an Douglas Diamond und Philip Dybvig muss kritisch hinterfragt werden. Ihre Arbeiten bieten eine modelltheoretisch fundierte Beschreibung der volkswirtschaftlichen Rolle von Banken als Finanzintermediäre, die Ersparnisse an kreditsuchende Unternehmen weiterleiten und durch Fristentransformation viele Investitionen erst ermöglichen.



Diese idealtypische Sicht auf die Kreditvergabe der Banken wird der Realität in unserem Fiatgeldsystem mit seiner Teilreservedeckung jedoch nicht gerecht. Tatsächlich vergeben die Banken heutzutage Kredite, in dem sie ihren Kunden Geld per Knopfdruck aufs Konto buchen. Weil das Kreditgeld ex nihilo nicht durch Ersparnisse gedeckt ist, facht es Investitionen an, die sich nach einem anfänglichen konjunkturellen Boom früher oder später als Fehlinvestitionen entpuppen und deshalb korrigiert werden müssen. Das Teilreservesystem ist daher eine Quelle für immer wiederkehrende Boom-Bust-Zyklen.