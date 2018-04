Wirtschaftskooperation: China und Simbabwe vereinbaren „strategische Partnerschaft“

PekingNach dem Machtwechsel in Simbabwe kann das arme afrikanische Land weiter auf Chinas Unterstützung bauen. Bei einem Treffen mit dem neuen Präsidenten Emmerson Mnangagwa am Dienstag in Peking sagte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, die Kooperation sogar noch ausbauen zu wollen. Beide vereinbarten, das Verhältnis auf eine „umfassende strategische Partnerschaft“ hochzustufen, wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete.