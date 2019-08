30 Jahre Mauerfall: Wie der Eiserne Vorhang erste Risse bekam

Immer mehr DDR-Bürger spielten mit dem Gedanken, einen Ungarn-Urlaub zur Flucht in den Westen zu nutzen. Als dann im August die Flugblätter über ein Picknick in Grenznähe mit kurzzeitiger offizieller Grenzöffnung kursierten, setzten sich viele urlaubende DDR-Bürger in ihre Trabants und Wartburgs. Doch das Problem: Für sie galt die Erlaubnis nicht, denn die Ungarn waren weiterhin verpflichtet, Fluchtversuche zu unterbinden und Festgenommene an die DDR auszuliefern.