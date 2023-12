Absage Habeck-Reise Die beste Klimapolitik wird gar nicht in Dubai gemacht

Das bisschen Normalität und Verlässlichkeit, das Habeck am Wochenende beim Batteriehersteller Northvolt gezeigt hat, wird nicht lange tragen. Für den Bau der Fabrik der schwedischen Firma in Heide, Schleswig-Holstein, gab die Ampelkoalition nun doch wieder gut eine halbe Milliarde Euro frei. Das Geld war, in mehreren Tranchen, längst versprochen. So sollen Wertschöpfung und neue Technologien nach Deutschland gebracht werden. Eine Ausnahmegenehmigung von der Haushaltssperre macht‘s möglich.