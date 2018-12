 Achim Wambach: Chef der Monopolkommission fordert Rückzug des Bundes aus Deutscher Telekom

In der „Welt am Sonntag“ begründete er das mit Interessenskonflikten: Einerseits übe das Bundeswirtschaftsministerium die Aufsicht über die Bundesnetzagentur aus, die die Auktion organisiert. Andererseits bestehe für den Bund als Anteilseigner ein Interesse an auskömmlichen Dividenden sowie an der zukünftigen Ertragskraft der genannten Unternehmen.