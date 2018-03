„Aggressive verbale und tätliche Gewalt“ : Sorge wegen zunehmendem Antisemitismus im Osten

„Antisemitismus können wir in Deutschland nicht dulden“, betonte Thomae. „Die Bekämpfung des deutschlandweit bestehenden Antisemitismus als gesamtgesellschaftliche Aufgabe muss unabhängig von der Herkunft und ihrer Erscheinungsform vorangehen.“ Das Problem, so Thomae weiter, „reicht von den Randgruppen bis in die Mitte unserer Gesellschaft und es macht insbesondere an der Grenze eines Bundeslandes nicht halt“.