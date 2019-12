Ahmed Gaïd Salah: Algeriens Militärchef beigesetzt

Algeriens verstorbener Militärchef Ahmed Gaïd Salah ist am Mittwoch beigesetzt worden. Große Menschenmengen säumten die Straßen, als der Trauerzug mit zahlreichen Militärfahrzeugen vorbeifuhr, einige schwenkten algerische Flaggen. Gaïd Salah war am Montag an einem Herzinfarkt gestorben. Er galt als De-Facto-Herrscher des gasreichen Landes, das zuletzt turbulente Zeiten durchlebt hatte. Mit seinem Tod droht Algerien in eine neue Phase der politischen Unsicherheit zu stürzen.