Amtsantritt Gesundheitsminister Spahn will mit Vollgas starten

15. März 2018 , aktualisiert 15. März 2018, 08:50 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der Gesundheitsminister will sich am ersten Tag im Amt in zwei Reden den zentralen Themen widmen: Altenpflege und Krankenhäuser.