Andreas Mundt Bundeskartellamt will weniger Fusionen prüfen - Skepsis bei EU-Ministererlaubnis

Skeptisch äußerte sich Mundt zu dem Vorschlag von Frankreich und Deutschland, bei umstrittenen Großfusionen auf europäischer Ebene der Politik die Entscheidung zu überlassen und ein Veto der Wettbewerbsbehörden notfalls zu umgehen. „Mir fehlt die Fantasie, wie das auf EU-Ebene umgesetzt werden soll“, sagte Mundt. In Deutschland habe sich die so genannte Ministererlaubnis zwar bewährt. Hier sei aber sichergestellt, dass „keine sachfremden Erwägungen einfließen“, es gebe ein gerichtlich kontrolliertes Verfahren. „Das wäre womöglich anders, wenn der Europäische Rat über eine Fusion entscheidet. Dann kommen unterschiedliche nationale Interessen ins Spiel. Es besteht die Gefahr, dass politische Pakete geschnürt werden – und der Wettbewerb dann nur noch ein Aspekt unter vielen ist“, warnte der Kartellamtspräsident in der WirtschaftsWoche.