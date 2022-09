Atomkraft Robert Habecks Strategie ist volles Risiko

Und wie können die Kernkraftwerke helfen? Das Ergebnis, kurz gefasst: Erstens, um Gas zu sparen, helfen die Kernkraftwerke wenig. Aber wenn nicht genug Strom aus dem Ausland kommt, kann es hilfreich sein, sie ans Netz zu bringen, um eine „Lastunterdeckung“ zu verhindern. „Hier zeigen die Analysen, dass alle drei Kernkraftwerke einen Beitrag zur Reduzierung der Lastunterdeckung in Europa und in Deutschland leisten“, sagte einer der Netzbetreiber-Chefs. Auch um die Netzsicherheit über so genannte „Redispatches“ zu gewährleisten, kann die Kernkraft helfen, allerdings nur in relativ geringem Maß.

Was folgert Habeck daraus? Dass er zwei Kernkraftwerke, nämlich Isar 2, betrieben von Eon, und Neckarwestheim 2, betrieben von EnBW, zwar Ende des Jahres vom Netz nehmen will, sie aber in Reserve bleiben sollen – bis Ende März. Das RWE-Kernkraftwerk Emsland dagegen soll Ende 2022 wie geplant stillgelegt werden. Damit scheint Habeck sogar den Übertragungsnetzbetreibern zu widersprechen.