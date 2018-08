Ausbildung: Arbeitsagentur will stärker an Gymnasien für Berufsausbildung werben

Scheele betonte: „Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass der Fachkräftemangel mit einer erhöhten Studierneigung zusammenhängt.“ Dennoch müsse man gemeinsam mit Eltern und Lehrern so beraten, dass die Berufswahl ausgewogener ausfalle in den Gymnasien. „Das machen wir jetzt.“ Die BA sei zwar schon an den Gymnasien tätig - „aber nicht in dem Umfang wie in der Sekundarstufe I“, sagte Scheele.