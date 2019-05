Balzli direkt: Überwinde den Karstadt in dir!

Der Gegenentwurf zum Hipster liebt Karneval und Karo. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zielt auf den konservativen Kern ihrer Partei und scheint dabei den Anschluss an die Moderne zu verlieren. Arg gebeutelt vom YouTube-Star Rezo, der kürzlich im Fakten-Freistil in einem millionenfach angeklickten Video die CDU vorführte, schlägt AKK nun analog zurück. Den Aufruf von Rezo und Co., unter anderem den Volksparteien bei der Europawahl keine Stimmen zu geben, würde sie künftig am liebsten per Regulierung einfangen.