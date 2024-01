Bauernproteste „Die Landwirtschaft ist kein attraktiver Beruf mehr, von dem man leben kann“

Von Axel Gerickes Hof im ländlichen Lübars blickt man auf die zehnstöckigen Hochhäuser des Märkischen Viertels im Berliner Norden. Ein Kontrast, der wahrscheinlich nur in einer Großstadt möglich ist. Gericke gehört zu einem der letzten Bauern in Berlin. Von hier aus geht es für den Landwirt am Montagmorgen mit wahrscheinlich tausenden Bäuerinnen und Bauern ins Regierungsviertel.