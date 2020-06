Beamtenbund-Chef Keine Nullrunde wegen Corona

Angesichts der Coronakrise werde die Tarifrunde „anders ablaufen als gewöhnlich“. Eine Nullrunde will Silberbach aber trotz einbrechender Steuereinnahmen nicht akzeptieren. Das Minimum sei ein Inflationsausgleich. Der Tarifvertrag für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen läuft im August aus.



Mehr zum Thema

In wenigen Wochen beginnt die Tarifrunde im öffentlichen Dienst. Beamtenbund-Chef Ulrich Silberbach spricht im Interview mit der WirtschaftsWoche über die Verhandlungsstrategie seiner Organisation - und eine mögliche Verlagerung des Tarifkonflikts in den Wahlkampf 2021.