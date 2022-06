Benzinmarkt „Höhere Preise zu Urlaubszeiten? Das ist nur ein Gerücht“

Aber es ließe sich ökonomisch plausibel ableiten: Wenn zu Ferienbeginn alle auf die Autobahn drängen oder an Feiertagen die Oma besuchen fahren, steigt bei gegebenem Angebot die Spritnachfrage.

Das stimmt – aber dafür fahren die Leute eben nicht mehr ins Büro oder zu Geschäftsterminen. Die Fahrleistung insgesamt geht daher nicht unbedingt nach oben. Die Entwicklung der Nachfrage ist zudem relativ gut vorhersehbar und kann bei der Beschaffungsplanung entsprechend berücksichtigt werden. Es ist für die Tankrechnung ebenfalls egal, ob man an Werktagen oder am Wochenende zur Zapfsäule fährt. Die Daten der beim Kartellamt angesiedelten Markttransparenzstelle für Kraftstoffe zeigen, dass es auch dann im Schnitt nicht teurer ist. Höhere Preise am Wochenende – das ist also ebenfalls ein hartnäckiges Gerücht.