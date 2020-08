Berufsausbildung Handwerkspräsident warnt vor Problemen auf dem Ausbildungsmarkt

Wollseifer sagte, auch wenn das neue Ausbildungsjahr in den meisten Ländern offiziell am Samstag starte, sei damit der Zug für eine Ausbildung noch nicht abgefahren. „Ein Einstieg ist auch später noch möglich: Eine Ausbildung kann auch am 1. September, 1. Oktober oder sogar noch am 1. November gestartet werden.“