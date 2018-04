Besoldungsreport: Beamte in Berlin verdienen deutlich schlechter als in Bayern

In der Besoldungsgruppe A7, die unter anderem für Brandmeister und für Obersekretäre im Vollzugsdienst gilt, liegt das jährliche Einstiegsgehalt in Bayern bei 30.191,34 Euro brutto, in Berlin hingegen nur bei 26.980,62 Euro. Ähnlich deutlich sind auch die Unterschiede in der Besoldungsgruppe A13 für Regierungsräte und Erste Hauptkommissare: In Bayern liegt die Jahresbruttobesoldung hier bei 65.494,87 Euro, das Saarland bezahlt lediglich 59.780,72 Euro.