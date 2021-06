Betrug mit Testzentren Baden-Württemberg kennt „vereinzelte Fälle“ von Briefkastenfirmen

Die Tricks mit den Corona-Tests nehmen neue Ausmaße an. So wollen Betrüger offensichtlich über Briefkastenfirmen Tests abrechnen, ohne ein physisches Testzentrum zu betreiben oder überhaupt jemanden zu testen. „Vereinzelte Fälle“ solcher Testzentren, die es physisch gar nicht gibt, seien dem Gesundheitsministerium in Baden-Württemberg bereits bekannt geworden, sagte ein Sprecher des Ministeriums in Stuttgart der WirtschaftsWoche. Die Regierung will nun die Dimension des Betrugs erfassen. „Das Sozialministerium führt hierzu derzeit eine Abfrage bei den Gesundheitsämtern durch“, sagte der Sprecher.