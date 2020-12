Bevölkerung Einwohner in Deutschland – Entwicklung und demografischer Wandel

Zwischen den Jahren 2011 und 2019 stieg die Bevölkerungszahl in der Bundesrepublik stetig an. Besonders im Jahr 2015 gab es aufgrund der erhöhten Zuwanderung einen starken Anstieg von etwa 717.000 Einwohnern (circa 0,9 Prozent). In den darauffolgenden Jahren verlangsamte sich das Bevölkerungswachstum zwar, stieg aber dennoch aufgrund von Zuwanderung weiterhin an. Die Coronapandemie erschwert die Zuwanderung im Jahr 2020, weshalb der diesjährige Bevölkerungsrückgang insbesondere auf die Auswirkungen der Coronakrise zurückzuführen ist.