Boris Palmer „Ich finde die Gebühr immer noch viel zu günstig“

WirtschaftsWoche: Herr Palmer, Ihr Tübinger Gemeinderat hat Zustimmung signalisiert, die Parkgebühren für Anwohner von 30 auf 120 Euro im Jahr zu erhöhen. Für Autos mit Verbrennungsmotor, die mehr als 1,8 Tonnen wiegen, und für Elektroautos mit einem Gewicht von mehr als zwei Tonnen werden künftig 180 Euro fällig. Wie viele böse Briefe haben Sie in den vergangenen Tagen bekommen?

Boris Palmer: Ach, ich bekomme ziemlich viel Post. So eine Entscheidung triggert natürlich die üblichen Leute, die dann ihre Vorurteile auspacken und mir schreiben, die Grünen seien eine Auto-Hasser-Partei. Der Großteil der Nachrichten kommt allerdings von außerhalb: „In Ihrer Stadt kaufe ich nie wieder ein“, schreiben mir Leute aus dem ganzen Land. Und ich schreibe dann zurück: „Seit wann bezahlen Sie in Tübingen einen Bewohnerparkausweis?“ In der Stadt selbst ist es relativ ruhig. Die meisten Leute stimmen zu, dass ein Parkplatz für 50 Cent am Tag nicht überteuert ist.