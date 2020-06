Brexit: Berlin will Notfallplanung für einen „No Deal 2.0“

So fänden entgegen der Vereinbarung etwa keine Gespräche zur gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik statt. „Großbritannien baut bereits jetzt in Brüssel die Drohkulisse auf“, heißt es in dem Papier. London wolle am Ende in kürzester Zeit möglichst viel regeln und erhoffe sich dadurch einen Verhandlungserfolg in letzter Minute.