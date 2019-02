Bundesbank-Präsident Weidmann zeigt vor zweiter Amtszeit Profil

Im Ausland oftmals verhasst, unter deutschen Ökonomen und Sparern geschätzt: Der prinzipientreue Ordnungspolitiker polarisiert – und so mancher würde ihn gerne auf einem anderen Posten sehen. „Jens Weidmann gehört zu den profiliertesten Geldpolitikern in Europa“, sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Und: In den zwanzig Jahren des Bestehens der Eurozone war nie ein Deutscher Präsident der EZB. Als größter Anteilseigner am EZB-Kapital, findet Krämer, „wäre Deutschland an der Reihe“.