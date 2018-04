Bundeshaushalt: Steuerausfälle – Finanzminister Scholz erwartet Mehrbelastungen im Haushalt

BerlinBundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet einem „Spiegel“-Bericht zufolge in der laufenden Wahlperiode noch mit erheblichen Mehrbelastungen für den Bundeshaushalt. So habe Scholz bei der Kabinettsklausur in Meseberg Anfang der Woche gewarnt, dass das steuerfreie Existenzminimum 2019 erhöht werden müsse. Bis 2021 würde das Steuerausfälle von zehn Milliarden Euro verursachen, die er im Haushalt auffangen müsse.