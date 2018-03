Bundestag: CDU-Abgeordnete Heil soll Chefin des Bau-Ausschusses werden

Der Fülle an Themen im Ressort des neuen Bundesinnenministers Horst Seehofer (CSU) will der Bundestag mit gleich zwei Ausschüssen begegnen. Vorsitzende des neuen Bau-Ausschusses soll nach Informationen der WirtschaftsWoche die rheinland-pfälzische CDU-Abgeordnete Mechthild Heil werden. Der Ausschuss soll auch für Heimat, Regionalplanung und voraussichtlich die Anliegen der Kommunen zuständig sein. Der bisherige Innenausschuss bleibt bestehen. Seehofer ist Minister des Innern, für Bauen und Heimat. Sein Vorgänger Thomas de Maizière hatte die zusätzlichen Themen neben der Innenpolitik in einem Ressort als zu umfangreich kritisiert.