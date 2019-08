Bundesverfassungsgericht Die Mietpreisbremse wird gebraucht

Dazu kommt, dass immer mehr Menschen ihren Arbeitsplatz in den großen Städten und Ballungsräumen finden. Ihnen hilft es also nicht, wenn man anderswo noch immer günstig wohnen kann. Sie brauchen Wohnraum, von dem aus sie ihr Büro oder ihren Betrieb gut erreichen können – und den sie sich auch leisten können.



„Es liegt im öffentlichen Interesse, der Verdrängung wirtschaftlich weniger leistungsfähiger Bevölkerungsgruppen aus stark nachgefragten Stadtteilen entgegenzuwirken“, begründeten auch die Richter des Bundesverfassungsgerichts ihre Entscheidung. Es ist daher richtig, dass die Bundesregierung mit der Mietpreisbremse dafür sorgen will, dass die Mieten weniger stark als zuletzt steigen. Das heißt nicht, dass das Instrument für immer gelten muss. Derzeit wird es aber noch gebraucht und sollte so lange eingesetzt werden, bis genug neue Wohnungen fertig gestellt sind. Und der Markt dann wieder so funktioniert, dass die Preise sich von selbst regeln.