Chinesischer Botschafter „Europa sollte gemeinsam mit China Förderer einer multipolaren Weltordnung sein“

Gerade eben haben Sie noch Berufsbildungszentren gesprochen.

Ja, die unterschieden sich nicht wesentlich von den „Anti-Extremismus-Zentren“ in Frankreich oder ähnlichen Einrichtung in den USA. Durch die Maßnahmen ist die Situation in Xinijang sehr verbessert worden, es gab seit vier Jahren keinen Terroranschlag mehr. Ende 2019 hatten alle Teilnehmer an den Kursen in den Berufsbildungszentren Abschlüsse gemacht und die meisten von ihnen haben Arbeitsplätze gefunden.