Christof Schulte Chef von Anti-Geldwäsche-Einheit FIU tritt zurück

Der Chef der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU, Christof Schulte, tritt von seinem Posten zurück. Schulte habe „aus persönlichen Gründen“ um Entbindung von seiner Funktion gebeten, heißt es in einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums an den Finanzausschuss des Bundestags. Diesem Wunsch komme das Ministerium nach. Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vor. Wie die WirtschaftsWoche exklusiv berichtete, hielt die Spezialeinheit Zehntausende liegengebliebene Geldwäscheverdachtsfälle vor der Financial Action Task Force (FATF) geheim, der wichtigsten internationalen Organisation zur Geldwäschebekämpfung.