Coronakrise Finanzminister Scholz plant Milliarden-Schutzschirm für Kommunen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will die in der Coronakrise in Finanzprobleme geratenen Kommunen mit fast 57 Milliarden Euro unterstützen. Das berichten die „Rheinische Post“ und die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ) in ihren Samstagausgaben übereinstimmend. Die Last sollen sich der Bund und die jeweils verantwortlichen Länder teilen.