Coronakrise Krankenkassen machen im ersten Halbjahr Plus

Die gesetzlichen Krankenversicherungen haben im ersten Halbjahr ein Plus von 1,3 Milliarden Euro verbucht. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium am Mittwoch mit. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) begründete das laut einer Mitteilung damit, dass Patienten in der ersten Jahreshälfte weniger zum Arzt und ins Krankenhaus gegangen seien. Deshalb seien die Ausgaben der 105 Krankenkassen vor allem in den Monaten April bis Juni gesunken.