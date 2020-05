Coronakrise Scheuer kündigt Millionenförderung für Schienengüterverkehr an

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat in der Coronakrise eine Millionenförderung für den Schienengüterverkehr angekündigt. Allen Wettbewerbern sollten in einem Programm 30 Millionen Euro jährlich zur Verfügung gestellt werden – damit könnten die Unternehmen in Digitalisierung, Automatisierung und moderne Fahrzeugtechnik investieren. „Wir wollen mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene bringen“, so Scheuer. „Und wir wollen die Wirtschaft in der Coronakrise mit Investitionen unterstützen.“