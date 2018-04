Älteren Dieselfahrzeugen die Fahrt in die Stadt nur dann zu erlauben, wenn sie mit Katalysatoren nachgerüstet werden, ist ökonomisch keine gute Lösung. Ein Katalysator kostet um die 3000 Euro, wenn er überhaupt technisch verfügbar ist. Er wäre auch von jenen Fahrern zu bezahlen, die nur ab und an in die City wollen. Der Umweltnutzen würde die Kosten also vermutlich nicht rechtfertigen. Eine Lösung mit erzwungenen Katalysatoren kommt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten daher allenfalls für Taxis, Gewerbetreibende, Pendler und andere Vielnutzer in Betracht.