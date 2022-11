Schwedinnen und Schweden müssen verpflichtend 2,5 Prozent ihres Bruttoeinkommens in den AP7 – oder ein vergleichbares privates Produkt – einzahlen; zusätzlich zu den 16 Prozent ihres Gehalts, die ins Umlagesystem fließen. Die Mehrheit wählt den staatlich verwalteten Fonds; er ist knapp 90 Milliarden Euro schwer und legt sein Kapital weltweit in Aktien an, davon ein Viertel in die IT-Industrie, 18 Prozent in den Finanz- und Immobiliensektor sowie 13 Prozent in seltene Güter.