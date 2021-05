DGB-Chef Reiner Hoffmann über das Arbeitsrecht „Arbeitgeber sind in der Pflicht, für Schutz am Arbeitsplatz zu sorgen“

Was sind aus Ihrer Sicht die betrieblichen Konsequenzen aus dem Corona-Jahr?

Wichtig ist, die richtigen Lehren aus der Pandemie zu ziehen. Die Arbeitgeber sind bei einem Abflachen des Infektionsgeschehens und der möglichen Rückkehr in den Betrieb umso mehr in der Pflicht, für einen umfassenden Schutz am Arbeitsplatz zu sorgen. Es wäre unverantwortlich, wenn der Arbeits- und Gesundheitsschutz – auch unabhängig von der Pandemie – so sträflich vernachlässigt würde wie in der Vergangenheit.