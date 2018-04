Die Worte der Woche: „Ein Handwerksmeister ist nicht weniger wert als ein Herzchirurg“

„Wir dürfen nicht Russland insgesamt, das Land und seine Menschen, zum Feind erklären“

Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident, ist besorgt über die galoppierende Entfremdung zwischen dem Westen und Russland. Nach der Krim-Annexion und dem Konflikt in der Ostukraine gebe es auf beiden Seiten praktisch keine Vertrauensbasis mehr. Der frühere Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion appelliert an die Diplomatie. Er fürchtet, dass die Gefahr einer Eskalation wächst, je mehr Russland in die Enge getrieben wird.

Bild: dpa