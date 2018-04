Syrien: Bundesregierung dringt nach Luftangriffen in Syrien auf Verhandlungen

Nach den Luftschlägen der USA, Frankreichs und Großbritanniens in Syrien dringt die Bundesregierung auf eine Wiederaufnahme der Verhandlungen. Nur eine politische Lösung werde dauerhaften Frieden in dem Bürgerkriegsland bringen, unterstrich Außenminister Heiko Maas am Samstag in Berlin. Die Bundesregierung werde alle diplomatischen Mittel nutzen, um die Verhandlungen voranzubringen. Dazu werde sie auch ihre Kanäle nach Russland nutzen, um dort auf eine konstruktive Haltung zu dringen.