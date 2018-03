Diesel-Fahrverbote müssen kommen, weil die blaue Plakette fehlt

Mit dem Spruch aus Leipzig ist zweierlei klar. Es wird tatsächlich bald in einzelnen Städten Fahrverbote geben. Aber die werden nicht so drastisch ausfallen, wie bisher befürchtet. Denn die Übergangsfrist für Euro-5-Fahrzeuge ist so gewählt, dass selbst die jüngsten verfügbaren Fahrzeuge dieser Klasse noch mindestens vier Jahre in Betrieb gewesen sein werden, wenn dann 2019 die Verbote für sie greifen. Zudem steht noch vollkommen in den Sternen, wie die Städte die Fahrverbote nun umsetzen. Nur für zwei Städte, Hamburg und Stuttgart, gibt es so konkrete Pläne als dass man hier tatsächlich von einem Durchfahrtsverbot ausgehen kann. In Hamburg bezieht es sich nur auf zwei Straßenabschnitte.