Dieselurteil: „Ich will keine Fahrverbote in Nordrhein-Westfalen“

Bei einem Fahrverbot wären alleine in NRW mehr als zwei Millionen Diesel-Fahrer betroffen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will deswegen nach eigener Aussage „alles tun“, um die Richtwerte für Stickoxid möglichst ohne Fahrverbote für Diesel zu erreichen. „Ich will keine Fahrverbote in Nordrhein-Westfalen.“ Ganz Düsseldorf zu sperren sei schließlich nicht verhältnismäßig, außerdem gebe es keine Rechtsgrundlage, die Städte nun ab einem gewissen Richtwert verpflichte, Fahrverbote zu erlassen, so Laschet.