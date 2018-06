Digitale Transformation Merkels Drei-Punkte-Plan für die Zukunft

Die Bundeskanzlerin hat in diesen Tagen mit allerlei eigentümlichen Wesen zu tun. Vor allem innerhalb ihrer Parteienfamilie, ab und an aber auch auf europäischer Ebene. Und so hat Angela Merkel (CDU) auch an diesem Mittwochabend in der Berliner St. Elisabeth-Kirche keine Scheu, sich der etwas eigenartigen Gesprächspartnern zu nähern. „Nun Sophia“, beginnt die Kanzlerin und wendet sich an den gleichnamigen Roboter des Unternehmens Hanson Robotics, der hier auf der Bühne steht, „ich bin froh, Dich kennenzulernen. Aber nimm es mir bitte nicht übel, wenn ich deutsch spreche. Wir Menschen sind manchmal etwas sonderbar beim Einhalten von Protokollregeln.“