Ehegattensplitting Finanzministerium will Steuerklassen 3 und 5 abschaffen

Das Bundesfinanzministerium arbeitete an einer Steuerreform, mit der die von vielen Ehepaaren genutzten Steuerklassen 3 und 5 abgeschafft werden sollen. Aktuell liefen „abschließende Gespräche und Abstimmungen“ für die Umsetzung des Auftrags aus dem Koalitionsvertrag in einem der nächsten Gesetzgebungsverfahren, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über Fortschritte bei dem Verfahren berichtet.