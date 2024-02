Wachstumschancengesetz Keine Ausreden: Schafft die Renten-Doppelbesteuerung jetzt ab!

Doppelbesteuerung von Renten, das klingt abstrakt. Konkret geht es darum, dass Rentnerinnen und Rentner in zunehmendem Maße auf ihre Renten Steuern zahlen müssen. Das gilt heute bereits für viele. In Zukunft aber für noch sehr viel mehr. Die Steuer auf Renten an sich ist dabei nicht das Problem. Weil die steuerlichen Übergangsregeln für die Rentenbeiträge und Rentenauszahlungen aber nicht ausreichend aufeinander abgestimmt sind, kommt es zu einer Doppelbesteuerung.