Ein Jahr Baukindergeld 2,8 Milliarden Euro Baukindergeld verteilt - leider am Ziel vorbei

In der Presskonferenz legen Seehofers Ministerium und die kreditvergebende Bank KfW auch erstmals seit Monaten neue Zahlen vor – und die haben es in sich. Die Nachfrage nach der Bausubvention ist groß: Innerhalb des ersten Jahres wurden 2,8 Milliarden Euro an Zuschüssen an 135.000 Familien bewilligt. Die Hälfte der Familien hat die erste Tranche à 1200 Euro pro Kind bereits bekommen, bei den anderen müssen die Anträge noch abschließend geprüft werden. Insgesamt halten Ministerium und KfW 9,9 Milliarden Euro für bauwillige Familien bereit.