Energie: CO2-Handel beschert Bund Auktionserlöse von mehr als 2 Milliarden Euro

BerlinDie hohen Preise am Markt für CO2-Berechtigungen sorgen einem Medienbericht zufolge für unerwartete Zusatzeinnahmen des Bundes. Nach Informationen von „Welt am Sonntag“ erlöste die Deutsche Emissionshandelsstelle an der Strombörse EEX allein im Juli mit der Versteigerung von 17 Millionen CO2-Zertifkaten rund 283 Millionen Euro.