Energieeffizienz Lindner lehnt schärfere EU-Klima-Standards für Gebäude ab

Bundesfinanzminister Christian Lindner legt im Streit um mehr Energieeffizienz in Gebäuden nach und fordert Korrekturen an der neuen EU-Gebäudeenergierichtlinie. „Bei den Standards für Neubauten muss Maß und Mitte erreicht werden“, sagte der FDP-Vorsitzende in einem Interview der Wirtschaftswoche. „Mit dem, was wir jetzt haben, können wir viele Jahre auskommen. Weitere Steigerungen halte ich klimapolitisch nicht für nötig und ökonomisch für nicht tragbar“.