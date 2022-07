Energiekrise Kommt der Kündigungsstopp, falls die Miete ausfällt?

Eigentlich will Bundeskanzler Olaf Scholz seinen großen Wohnungsplan erst im Herbst präsentieren. Dann stehen die Ergebnisse des eigens eingesetzten „Bündnisses bezahlbarer Wohnraum“ an. Mieterinnen, Vermieter, Industrie und Politik suchen darin nach einer Lösung für die explodierenden Preise auf dem Wohnungsmarkt. „Der Kanzler wird sich persönlich daran messen lassen“, heißt es dazu in Regierungskreisen. Einige in der SPD scheinen die Ergebnisse allerdings kaum abwarten zu können – und preschen kurz vor der parlamentarischen Sommerpause mit eigenen Vorschlägen nach vorne.