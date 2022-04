Energiekrise Wüst will Ausstieg aus Kohle und Atomkraft verschieben

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich mit Blick auf drohende Engpässe bei den Energieimporten dafür ausgesprochen, die beschlossenen Ausstiegspläne aus der Kohle und der Kernkraft zu verändern. „In diesem Jahr sollen in NRW eigentlich 1,6 Gigawatt Stromerzeugung vom Netz gehen“, sagte Wüst in einem Interview der „WirtschaftsWoche“. „Vieles spricht dafür, diese Kraftwerkskapazitäten nicht endgültig abzuschalten, sondern in die Reserve zu geben, um zusätzliche Versorgungssicherheit zu ermöglichen“.