Entlastungspaket Die Koalition vertagt das Gas-Problem

Bei der akuten Gasfrage, der schwierigsten wie wichtigsten Frage, steht die Regierung blank da. Da bietet sie nur ganz am Rand etwas an, zum Beispiel übers Wohngeld an. Zugleich wird bekannt, dass die Deutschen in der ersten Septemberwoche den Gasverbrauch leicht gesteigert haben – statt weniger nachzufragen.



Die Bundesregierung sollte hier schnell nachbessern, etwa über eine Transferpauschale für die geringer Verdienenden unter den Gasverbrauchern. Sie soll die Menschen und Unternehmen unterstützen, nicht den Gasverbrauch. Sie soll weniger direkt auf die Gaspreise einwirken, sondern eher die Kosten bei den Einzelnen etwas ausgleichen und einen Anreiz zum Sparen wie zum Umstieg auf andere Energie bieten.