Drittes Entlastungspaket der Ampel Gigantische Zweifel

Kommentar von Max Haerder 05. September 2022

Omid Nouripour (Grüne), Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Saskia Esken (SPD) geben bei der Pressekonferenz die Ergebnissen des Koalitionsausschusses im Bundeskanzleramt bekannt: das dritte Entlastungspaket. Bild: imago images Bild:

95 Milliarden Euro will die Ampel also mobilisieren, um das Land zusammenzuhalten. So weit, so Olaf Scholz. Doch das viele Geld kann nicht überdecken, dass es der Ampel an einem Konzept fehlt.