Ernst & Young-Studie Grund- und Gewerbesteuer: Das ist kommunale Wegelagerei

So sehr sich viele Kommunen nun über die Steuer sanieren wollen, so kurzsichtig ist ihr Handeln jedoch, zumindest was die Gewerbesteuer betrifft. Denn die Gewerbesteuer übertrifft bei vielen Unternehmen inzwischen die ebenfalls (an Bund und Länder) zu zahlende Körperschaftsteuer und macht den Großteil der steuerlichen Belastung aus. Damit steigt der Druck in der Wirtschaft, sich den Firmen- und /oder Investitionsstandort unter gewerbesteuerlichen Aspekten auszuwählen. Und dann drohen die Kommunen am Ende leer auszugehen, die bei der Gewerbesteuer den Bogen überspannen.