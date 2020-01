EU-Austritt Großbritanniens: Ifo: Brexit kostet die deutschen Exporteure viele Milliarden Euro

„Die politischen Unsicherheiten scheinen aber abzunehmen, und ein No-Deal-Szenario wird unwahrscheinlicher“, sagte Braml. „Davon kann auch der Handel in Zukunft wieder profitieren.“ Der Kurs der britischen Landeswährung Pfund habe sich zuletzt erholt, was die Nachfrage nach deutschen Produkten ebenfalls wieder steigern dürfte. „Zudem ist die britische Volkswirtschaft insgesamt in guter Verfassung, die Arbeitslosigkeit ist niedrig“, sagte der Ökonom.